Agentes do Detran RJ interditam ferro-velho em Itaboraí - Alexandre Simonini/Detran RJ

Publicado 14/10/2025 19:19

Rio - Um ferro-velho localizado em Itaboraí, na Região Metropolitana, foi interditado nesta terça-feira (14) por comercializar peças automotivas sem registro. O estabelecimento não havia se cadastrado junto ao órgão fiscalizador, descumprindo normas de uma vistoria realizada em março deste ano.



Todo o material apreendido foi encaminhado para empresas de reciclagem. Nos fundos do ferro-velho, haviam peças jogadas em um terreno baldio, com óleo de motor sendo lançado diretamente no solo, caracterizando potencial risco ambiental.



A ação foi realizada por agentes da Diretoria de Desmontagem do Detran.RJ e faz parte da Operação Desmonte.

Segundo o diretor da Diretoria de Desmontagem, Alan Ramos, a ação também tem caráter educativo, incentivando proprietários a regularizarem seus estabelecimentos e cadastrarem as peças que comercializam.



"Estamos agilizando o cadastramento dos ferros-velhos junto ao órgão. Somente este mês já liberamos o credenciamento de oito estabelecimentos. Ao mesmo tempo, nas ações, orientamos os proprietários sobre a importância do cadastro para proteger o consumidor e evitar a venda de peças ilícitas", disse Alan.



