Agentes do Detran RJ interditam ferro-velho em Itaboraí Alexandre Simonini/Detran RJ
Todo o material apreendido foi encaminhado para empresas de reciclagem. Nos fundos do ferro-velho, haviam peças jogadas em um terreno baldio, com óleo de motor sendo lançado diretamente no solo, caracterizando potencial risco ambiental.
A ação foi realizada por agentes da Diretoria de Desmontagem do Detran.RJ e faz parte da Operação Desmonte.
"Estamos agilizando o cadastramento dos ferros-velhos junto ao órgão. Somente este mês já liberamos o credenciamento de oito estabelecimentos. Ao mesmo tempo, nas ações, orientamos os proprietários sobre a importância do cadastro para proteger o consumidor e evitar a venda de peças ilícitas", disse Alan.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.