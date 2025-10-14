Problemas no sistema do cartão Jaé causou filas e transtornos no Terminal Mato Alto - Reprodução/Redes sociais

Publicado 14/10/2025 16:51

Rio - Um problema no sistema do cartão Jaé, no fim da manhã desta terça-feira (14), causou transtornos para os cariocas que tentavam acessar o Terminal Mato Alto, em Guaratiba, Zona Oeste do Rio. Devido à interrupção temporária, passageiros enfrentaram dificuldades para usar o serviço, e longas filas se formaram na estação.

Vídeos que circularam nas redes sociais mostram a grande quantidade de pessoas afetadas pelo problema. Com o acúmulo de usuários na entrada, muitos precisaram esperar sob o sol na passarela do terminal. Veja as imagens:

Problemas no sistema do cartão Jaé causou filas e transtornos no Terminal Mato Alto, em Guaratiba, nesta terça-feira (14)



Crédito: Reprodução/Redes sociais pic.twitter.com/v0aCBAygaz — Jornal O Dia (@jornalodia) October 14, 2025

Em nota, o Jaé informou que houve uma "intermitência no sistema", mas que a falha já foi identificada e solucionada. "Nossas equipes já atuaram na solução", disse a empresa.

Obrigatoriedade do cartão Jaé