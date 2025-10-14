Rio - Um problema no sistema do cartão Jaé, no fim da manhã desta terça-feira (14), causou transtornos para os cariocas que tentavam acessar o Terminal Mato Alto, em Guaratiba, Zona Oeste do Rio. Devido à interrupção temporária, passageiros enfrentaram dificuldades para usar o serviço, e longas filas se formaram na estação.
Vídeos que circularam nas redes sociais mostram a grande quantidade de pessoas afetadas pelo problema. Com o acúmulo de usuários na entrada, muitos precisaram esperar sob o sol na passarela do terminal. Veja as imagens:
Problemas no sistema do cartão Jaé causou filas e transtornos no Terminal Mato Alto, em Guaratiba, nesta terça-feira (14)
Em nota, o Jaé informou que houve uma "intermitência no sistema", mas que a falha já foi identificada e solucionada. "Nossas equipes já atuaram na solução", disse a empresa.
Obrigatoriedade do cartão Jaé
O cartão Jaé passou a ser obrigatório em ônibus municipais, vans autorizadas, "cabritinhos", BRT e VLT desde o início de agosto. Apesar do uso obrigatório do Jaé, o Riocard Mais alerta que ainda há integração tarifária prevista no Bilhete Único Intermunicipal (BUI), que contempla o uso de um transporte municipal e outro intermunicipal pagando o valor máximo de R$ 8,55.
Para além disso, o cartão Riocard seguirá sendo aceito normalmente para acesso aos demais modos que circulam na capital fluminense sob a gestão do estado, como metrô, trens e barcas, além das vans e dos ônibus intermunicipais. À época, passageiros apontaram uma série de dificuldades para aderir ao sistema.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.