Paes sanciona PL que proíbe venda de armas de gel na cidade do Rio - Reprodução / Internet

Publicado 14/10/2025 13:21

Rio - Depois de ter sido aprovado em primeira discussão na Câmara Municipal do Rio , a prefeitura sancionou a proibição da fabricação e comercialização de armas de gel na cidade. A medida foi publicada nesta terça-feira (14), no Diário Oficial do Município.

A proposta irá alterar a Lei Municipal que já veda a produção e a venda de armas de brinquedo idênticas ou similares a armas de fogo verdadeiras, acrescentando agora um parágrafo específico sobre as "blasters de gel".



O Rio está seguindo a mesma linha de outras cidades que já proibiram a circulação e a comercialização dessas armas no Brasil, como Paulista, Caruaru, Olinda e Limoeiro, todas no estado de Pernambuco.



O vereador Carlo Caiado (PSD), autor do PL na Câmara, salienta sobre as consequências da fabricação e venda do produto.



"É preciso impedir que essas cópias, que não são brinquedos, continuem sendo usadas para simular armas de verdade em assaltos. Em junho, a Receita Federal apreendeu mais de 4 mil armas de gel encontradas numa transportadora, em Del Castilho. Essas armas de gel já causaram diversos acidentes, podem até cegar uma pessoa. Então o nosso objetivo é acabar com a ação de criminosos que usam essas cópias de armas e também impedir que as pessoas se machuquem seriamente por causa de uma atividade inconsequente", justificou Caiado, que é presidente da Casa.

No início deste mês, uma lei em âmbito estadual já havia sido sancionada pelo governador Cláudio Castro também proibindo a comercialização desses armamentos.

Popularizado entre os jovens desde 2024, o produto costuma ser vendido como brinquedo ou réplica de armamentos esportivo no comércio formal e informal. As chamadas "blasters de gel" passaram a representar riscos à integridade física de crianças e adolescentes, além de problemas de segurança pública.





Muitos modelos "imitam" fuzis de uso restrito, como o AK-47, e há registros de ferimentos em "combates" combinados pela internet. Elas também são usadas em assaltos, simulando armas de verdade. Em dezembro de 2024, um grupo de aproximadamente 50 jovens protagonizou uma verdadeira "guerra" com armas de gel em Vista Alegre, Zona Norte. A ação foi registrada por moradores, que flagraram a correria em vídeos. Nas imagens, é possível ver as pessoas disparando as munições de gel umas contra as outros.Muitos modelos "imitam" fuzis de uso restrito, como o AK-47, e há registros de ferimentos em "combates" combinados pela internet. Elas também são usadas em assaltos, simulando armas de verdade.

Operação Brinquedo Legal