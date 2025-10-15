Carta ao Leitor do DIA - 15 de outubro de 2025
Confira os destaques da edição
Na manchete, apagão no país deixa mais de 720 mil pessoas sem energia no estado do Rio de Janeiro. Já em Tóquio, apagão da Seleção causa derrota inédita do Brasil para o Japão
Em Rio de Janeiro, militar da Aeronáutica é encontrado morto na Base Aérea dos Afonsos
Quadrilha que furtou mais de 700 transformadores é alvo de operação no Rio e Niterói
Operação contra narcotráfico prende principal liderança de facção em Santo Antônio de Pádua
Procuradoria da Mulher da Alerj denuncia ataque de homens em vagão feminino do metrô
Trilha do Pão de Açúcar é fechada durante buscas por idoso que segue desaparecido
Mangaratiba terá abastecimento de água suspenso para manutenções da Cedae
No D, Wagner Moura fala sobre 'O Agente Secreto' e aposta em 'clima de Copa' caso o filme chegue ao Oscar
Rio de Janeiro
Acidente entre caminhão, ônibus e carro deixa nove feridos na Linha Amarela
Concessionária da via e Corpo de Bombeiros atuaram no socorro aos feridos
Rio de Janeiro
Texto aditivo de nova lei de estacionamento busca proteger guardadores regulamentados
Substitutivo prevê a contratação de fiscais que atuarão em apoio ao sistema digital
Rio de Janeiro
Moradores protestam contra fechamento de UPA de Costa Barros
Unidade está de portas fechadas e não presta atendimento ao público desde o dia 30 de setembro, quando foi invadida por criminosos armados
Rio de Janeiro
Obra irregular de três andares é demolida em Bonsucesso
Construção não possuía licença e ocupava também área anexa como estacionamento
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.