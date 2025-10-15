Publicado 15/10/2025 00:00

Na manchete, apagão no país deixa mais de 720 mil pessoas sem energia no estado do Rio de Janeiro. Já em Tóquio, apagão da Seleção causa derrota inédita do Brasil para o Japão

Em Rio de Janeiro, militar da Aeronáutica é encontrado morto na Base Aérea dos Afonsos

Quadrilha que furtou mais de 700 transformadores é alvo de operação no Rio e Niterói

Operação contra narcotráfico prende principal liderança de facção em Santo Antônio de Pádua

Procuradoria da Mulher da Alerj denuncia ataque de homens em vagão feminino do metrô

Trilha do Pão de Açúcar é fechada durante buscas por idoso que segue desaparecido

Mangaratiba terá abastecimento de água suspenso para manutenções da Cedae

No D, Wagner Moura fala sobre 'O Agente Secreto' e aposta em 'clima de Copa' caso o filme chegue ao Oscar