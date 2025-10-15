Publicado 15/10/2025 00:00

O ministro Fernando Haddad afirmou que o corte de emendas pode ultrapassar R$7 bilhões, após a MP que aumentava impostos sobre bets e o agro perder validade no Congresso. A decisão, que depende de Lula, busca compensar a perda de receita — e expõe o impasse fiscal do governo.

Um apagão atingiu diversos estados brasileiros na madrugada desta terça-feira (14), mas o impacto foi limitado: a maioria da população dormia quando ocorreu. O episódio reacende o alerta sobre a fragilidade do sistema elétrico — um problema que o país costuma perceber tarde demais.