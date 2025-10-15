X do Nuno
Episódio reacende o alerta sobre a fragilidade do sistema elétrico
O ministro Fernando Haddad afirmou que o corte de emendas pode ultrapassar R$7 bilhões, após a MP que aumentava impostos sobre bets e o agro perder validade no Congresso. A decisão, que depende de Lula, busca compensar a perda de receita — e expõe o impasse fiscal do governo.
Um apagão atingiu diversos estados brasileiros na madrugada desta terça-feira (14), mas o impacto foi limitado: a maioria da população dormia quando ocorreu. O episódio reacende o alerta sobre a fragilidade do sistema elétrico — um problema que o país costuma perceber tarde demais.
Rio de Janeiro
Acidente entre caminhão, ônibus e carro deixa nove feridos na Linha Amarela
Concessionária da via e Corpo de Bombeiros atuaram no socorro aos feridos
Rio de Janeiro
Texto aditivo de nova lei de estacionamento busca proteger guardadores regulamentados
Substitutivo prevê a contratação de fiscais que atuarão em apoio ao sistema digital
Rio de Janeiro
Moradores protestam contra fechamento de UPA de Costa Barros
Unidade está de portas fechadas e não presta atendimento ao público desde o dia 30 de setembro, quando foi invadida por criminosos armados
Rio de Janeiro
Obra irregular de três andares é demolida em Bonsucesso
Construção não possuía licença e ocupava também área anexa como estacionamento
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.