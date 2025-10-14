Moradores fazem uma manifestação em frente à UPA de Costa Barros nesta terça (14)Reprodução
Moradores protestam contra fechamento de UPA de Costa Barros
Unidade está de portas fechadas e não presta atendimento ao público desde o dia 30 de setembro, quando foi invadida por criminosos armados
Obra irregular de três andares é demolida em Bonsucesso
Construção não possuía licença e ocupava também área anexa como estacionamento
Lei que garante sepultamento a natimortos é sancionada no Rio
Texto foi publicado em Diário Oficial nesta terça-feira
Ferro-velho é interditado em Itaboraí por comercializar peças irregulares
Todo material apreendido será enviado para reciclagem
Tiroteio entre criminosos no morro do Juramento assusta moradores
Duas escolas municipais foram impactadas
Vídeo: Incêndio destrói comércio e prédio residencial na Lapa
Imóvel fica na esquina das ruas Mem de Sá e Gomes Freire. Área foi isolada pelo risco de desabamento
