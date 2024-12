"Guerra" com armas de gel nas ruas próximas à comunidade do Quintungo - Reprodução / Redes Sociais

"Guerra" com armas de gel nas ruas próximas à comunidade do QuintungoReprodução / Redes Sociais

Publicado 06/12/2024 12:30

Rio - Um grupo de aproximadamente 50 jovens protagonizou uma verdadeira "guerra" com armas de gel em Vista Alegre, Zona Norte, durante a noite desta quinta-feira (5). A ação foi registrada por moradores, que flagraram a correria em vídeos. Nas imagens, é possível ver os jovens disparando as munições de gel uns contra os outros.



Em um dos vídeos, também é possível observar o momento em que alguns dos participantes se reúnem com policiais militares, acionados para conter a situação. Segundo relatos, apesar do susto, não houve feridos, e a movimentação foi dispersada após a chegada da polícia.

Procurada, a Polícia Militar informou que agentes do 41° BPM (Irajá) foram acionados por populares sobre a reunião dos jovens em uma das praças da região. Segundo a corporação, os policiais foram até o local e orientaram o grupo sobre os riscos do brinquedo em via pública. Não houve registro de prisão ou apreensão.

A prática de batalhas com armas de gel tem ganhado popularidade, especialmente entre os jovens, como uma espécie de brincadeira. Esses equipamentos são comercializados como brinquedos. No entanto, o uso em locais públicos e sem precaução tem gerado polêmica. A prática não configura crime.

armas apontadas para fora do veículo. O episódio lembra um caso recente que também chamou atenção nas redes sociais, envolvendo o uso das armas de gel. Em um vídeo que viralizou, um grupo de jovens foi flagrado circulando em um carro de luxo pelas ruas de Bangu, na Zona Oeste, com as

As cenas mostram dois ocupantes disparando pelo teto solar para assustar pedestres. O influencer Bambam, que possui mais de 250 mil seguidores no Instagram, gravou e publicou a ação enquanto dirigia, exibindo amigos com fuzis de brinquedo. Além disso, o grupo chegou a ameaçar de morte uma pessoa na rua.