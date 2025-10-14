Ação foi realizada pela Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade (Deapti)Divulgação
Após morte de idoso, polícia interdita asilo clandestino e investiga possíveis más condições
Mais de 20 residentes foram encaminhados a outros espaços ou entregues a familiares
Vídeo: homem é preso por humilhar e maltratar a mãe de 80 anos na Ilha do Governador
Maurício Gonçalves Leite, de 60 anos, também é investigado por desviar mais de R$ 200 mil da conta bancária da vítima
Após morte de idoso, polícia interdita asilo clandestino e investiga possíveis más condições
Mais de 20 residentes foram encaminhados a outros espaços ou entregues a familiares
Procuradoria da Mulher da Alerj denuncia ataque de homens em vagão feminino do metrô
Dupla fez insultos e gestos obscenos contra usuárias ao serem expulsos de composição exclusiva
Moacyr Luz passa por cirurgia para redução de sintomas do Parkinson
Procedimento do compositor acontece no Einstein Hospital Israelita, em São Paulo, nesta terça-feira (14)
Projeto de lei que proíbe fabricação e venda de armas de gel na cidade é sancionado
Medida foi publicada nesta terça-feira (14), no Diário Oficial do Município
UPA de Costa Barros prepara reabertura duas semanas após invasão de criminosos
Unidade recebeu manutenção, mas ainda não há data para volta dos atendimentos. PM segue reforçando policiamento na região
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.