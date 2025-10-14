Ação foi realizada pela Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade (Deapti) - Divulgação

Publicado 14/10/2025 14:59 | Atualizado 14/10/2025 15:59

Rio - A Polícia Civil interditou, nesta terça-feira (14), um asilo clandestino no Parque Equitativa, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Os agentes da Delegacia de Atendimento a Pessoa da Terceira Idade (Deapti) estiveram no imóvel após a morte de um idoso na segunda-feira (13). Durante a ação, 24 residentes foram encaminhados a locais adequados ou entregues aos familiares após avaliação médica. Três deles precisaram de atendimento na Unidade de Urgência Pré-Hospitalar do Parque Equitativa.

A polícia apura denúncias sobre más condições e exposição a riscos dos moradores do asilo. De acordo com a Prefeitura de Caxias, equipes constataram falta de alimentação suficiente, medicamentos vencidos e estrutura física inadequada. O responsável pelo imóvel foi identificado e será investigado pelo exercício irregular de atividade, uma vez que o espaço não tem as devidas autorizações.

A ação contou com o apoio Secretarias de Assistência Social, Saúde e Defesa dos Direitos da Terceira Idade do município. Ao longo do mês de outubro, a polícia participa da Operação Virtude, uma iniciativa nacional de combate à violência contra os idosos.