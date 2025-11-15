Publicado 15/11/2025 00:00

Esta é a 2ª edição especial do Papo do Dia em parceria com o Sebrae Rio, entre várias outras que o projeto promove com diferentes clientes, e chega trazendo um mergulho no universo do empreendedorismo. Nas próximas publicações, especialistas vão comentar temas essenciais para quem deseja iniciar ou ampliar seu negócio. Para abrir a série, o foco são as lojas de roupas, um dos segmentos mais dinâmicos, competitivos e criativos do mercado.

No primeiro encontro, o jornalista Sidney Rezende conversou com Elisandra Weigert, analista do Sebrae Rio, sobre os principais caminhos para quem deseja empreender no segmento. Segundo a especialista, a escolha entre loja física e online não deve ser feita por impulso, mas a partir de um plano de negócios consistente. Ela explica que muitos empreendimentos do setor optam pela estratégia híbrida, conciliando presença física e digital. A loja online oferece custos mais baixos e funcionamento 24 horas, enquanto a loja física proporciona experiência sensorial, atendimento próximo e a vantagem de o cliente sair com o produto na hora. Para Elisandra, o ponto-chave é identificar onde o público realmente está.

Outro desafio discutido é o marketing em lojas de roupas. A analista reforça que atrair clientes hoje exige mais do que boas peças: é preciso estratégia. O plano de marketing deve definir público, produto, preço e posicionamento. Elisandra destaca ainda o Sebraetec, programa que subsidia serviços tecnológicos e consultorias especializadas, permitindo que pequenos negócios desenvolvam presença digital, aprimorem processos e inovem no relacionamento com o consumidor. Segundo ela, “estilo e relacionamento são as melhores vitrines”, e marcas que criam conexão genuína com seu público têm mais chances de fidelização.

A gestão de estoque também entrou na pauta. Elisandra explica que um mix inteligente é composto pelos produtos que realmente circulam e atendem às necessidades do público-alvo. Ela reforça que a equipe de vendas deve estar bem treinada, pois o estoque ideal é aquele que gira rapidamente, evitando perdas, acúmulos e desequilíbrios financeiros.

Encerrando o tema lojas de roupas, a série abordou o mercado plus size, que vive um momento de forte expansão. Para Elisandra, empreender nesse segmento exige atenção à modelagem, à qualidade das peças, ao uso de tecidos confortáveis e a uma abordagem verdadeiramente inclusiva. Ela ressalta que, apesar da alta demanda por produtos de qualidade, ainda há pouca oferta especializada. “Lojas de roupas plus size é sobre inclusão”, afirma, destacando que investir nesse público é também assumir um compromisso com diversidade e representatividade.

A nova série do Papo do Dia segue nas próximas edições, trazendo orientações práticas e diretas para quem deseja transformar ideias em negócios sólidos. Com a parceria, leitores terão acesso aos conteúdos gratuitos no portal de inteligência de mercado do Sebrae Rio, materiais fundamentais para empreender com mais segurança, estratégia e visão de futuro.