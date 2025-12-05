Agência do RioprevidênciaDivulgação / Gov RJ
Assim, daqui para frente, os valores que seriam repassados pelo estado ao banco ficarão à disposição do caixa previdenciário. Os recursos deixarão de ser transferidos até que se chegue ao valor total de R$ 970 milhões mais juros e correção do período, montante que o Rioprevidência investiu no Master.
A tutela cautelar antecedente, concedida pela 2ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), ainda proíbe os réus de tomarem qualquer medida contra os servidores ativos e inativos, que contrataram empréstimos pelo CredCesta, como a negativação em cadastros restritivos de crédito ou o seu protesto.
