Entrada da garagem da Vila Isabel, na Zona Norte - Arquivo/Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 05/12/2025 07:04 | Atualizado 05/12/2025 07:24

Rio - Motoristas de ônibus da Transportes Vila Isabel realizaram uma nova paralisação, no início da manhã desta sexta-feira (5), por atrasos nos pagamentos dos salários, tíquete alimentação, férias e FGTS. A empresa possui seis linhas que atendem a Zona Norte, Centro da Cidade e Zona Sul.



Segundo o vice-presidente do Sindicato dos Rodoviários, José Carlos Sacramento, mecânicos e demais funcionários também entraram em greve. A associação esteve na sede da empresa a fim de negociar um acordo.



"Os cerca de 200 funcionários estão irredutíveis e só voltam ao trabalho após todos os funcionários, inclusive os administrativos, receberem o pagamento de salários, férias, fundo de garantia e tíquete alimentação. Vamos tentar um acordo junto a direção da empresa para evitar que a população seja prejudicada", disse José Carlos.



Por volta das 7h, a situação já havia sido normalizada. Em nota, o sindicato informou que a empresa se comprometeu a pagar, ainda nesta sexta (5), o 13º salário e o tíquete alimentação. O salário será pago na próxima semana e a partir de janeiro, as férias atrasadas.

