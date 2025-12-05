Caminhão roubado foi recuperado - Divulgação/PMERJ

Caminhão roubado foi recuperadoDivulgação/PMERJ

Publicado 05/12/2025 06:49

Rio - A Polícia Militar resgatou um motorista feito refém durante um roubo de cargas na Avenida Brasil, na altura do Trevo das Margaridas, na Zona Norte, na madrugada desta sexta-feira (5). Na ação, um adolescente foi apreendido

Segundo a corporação, agentes do 41ºBPM (Irajá) ainda conseguiram recuperar produtos de limpeza que estavam sendo transportados.

A PM ainda não respondeu para qual delegacia a ocorrência foi encaminhada.