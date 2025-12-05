Caminhão roubado foi recuperadoDivulgação/PMERJ
PM resgata motorista feito refém durante roubo de cargas na Avenida Brasil
Na ação, um adolescente foi apreendido
Tiros em diferentes localidades do Fonseca, em Niterói, assustam moradores
PM foi acionada e precisou usar um blindado na região
Homem é preso por usar brinquedo da filha para envenenar a ex-companheira; entenda
Ele orientou a criança a colocar substância no copo d’água da mulher
Facões e drogas são apreendidos em operação de ordenamento na Barra da Tijuca
Agentes ainda apreenderam outras armas brancas, como estiletes e tesouras
Polícia ouve donos de bufê investigado por golpe em festa de 90 anos de baluarte da Portela
À família da vítima, os proprietários deram uma versão semelhante à apresentada no depoimento prestado na 29ª DP (Madureira)
O DIA ganha prêmio da indústria automotiva
Coluna 'Informe do Dia' foi agraciada pela entrevista com o presidente do Sindicato e vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio (Firjan), Celso Mattos
Sete pessoas são presas vendendo créditos de RioCard na Rodoviária do Rio
Guardas municipais apreenderam um total de R$ 1,8 mil em espécie com os acusados
