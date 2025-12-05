Vítima chegou a ser rendida e assaltada por bandidos antes de confronto - Reprodução / Redes sciais

Vítima chegou a ser rendida e assaltada por bandidos antes de confrontoReprodução / Redes sciais

Publicado 05/12/2025 09:31

Rio - O motorista morto ao ser baleado em Benfica , na Zona Norte, foi atingido durante um confronto entre bandidos e policiais penais. O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (4), quando criminosos faziam um arrastão na Rua Prefeito Olímpio de Melo e atacaram uma viatura da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) que passava pelo local. Um assaltante também ficou ferido.

De acordo com a Seap, os agentes passavam pela via, por volta das 13h50, quando perceberam quatro criminosos fazendo um arrastão. Três deles estavam usando armas longas e o outro uma réplica. O grupo chegou a render e assaltar um motorista que seguia à frente da viatura e, em seguida, avançaram até o veículo dos agentes e atiraram, dando início a um confronto.

Na troca de tiros, o motorista que havia sido abordado pelos bandidos acabou atingido e não resistiu aos ferimentos, morrendo no local. A vítima ainda não foi identificada. Um criminoso também acabou baleado e precisou ser socorrido ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, onde permanece preso sob custódia. Os policiais penais não ficaram feridos.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 22º BPM (Benfica) estiveram no local, onde encontraram o corpo da vítima e apreenderam uma arma falsa. A Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada para o caso e as investigações estão em andamento para apurar os fatos.



