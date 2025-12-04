Homens foram baleados na Avenida Prefeito Olímpio de Melo, em Benfica - Reprodução / Redes sciais

Publicado 04/12/2025 16:12

Rio - Dois homens foram baleados na tarde desta quinta-feira (4), na Avenida Prefeito Olímpio de Melo, em Benfica, na Zona Norte. Um eles foi encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. O outro morreu no local.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 22º BPM (Maré) foram acionados para uma ocorrência de tiros na região e encontraram duas pessoas feridas. Por volta das 13h50, eles acionaram a perícia e o Corpo de Bombeiros, que socorreram um dos homens e o levaram ao Hospital Souza Aguiar.

Não há informações sobre o que motivou os tiros. Em um vídeo gravado por uma pessoa que passava pelo local, logo após os disparos, um homem afirma que houve uma tentativa de assalto. A informação, porém, não foi confirmada pelas polícias Civil e Militar.

Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital está investigando o caso para apurar as circunstâncias dos tiros. Além disso, afirmou que o homem encaminhado ao Hospital Souza Aguiar é um criminoso.