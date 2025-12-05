Prisão aconteceu no 2º BPM (Botafogo) - Reprodução / Google Street View

Prisão aconteceu no 2º BPM (Botafogo)Reprodução / Google Street View

Publicado 05/12/2025 08:31

Rio - Um policial militar foi preso, na manhã desta sexta-feira (5), por suspeita de matar o sobrinho-neto a tiros em Itaguaí, na Baixada Fluminense. Policiais civis encontraram o cabo Alexandre Severino Rodrigues dos Santos no 2º BPM (Botafogo), na Zona Sul, quando chegava para trabalhar.

Segundo as investigações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), o PM se desentendeu com Kaik dos Santos Azevedo após a vítima descobrir que o tio-avô tentou um relacionamento com sua ex-companheira. Os agentes descobriram que Alexandre jurou o sobrinho-neto de morte depois da discussão.

A corporação informou que, no dia 28 de agosto, o policial surpreendeu Kaik enquanto o homem trabalhava entregando quentinhas em um bar no bairro Vila Geny, em Itaguaí, e o executou com cinco tiros de pistola calibre .380.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o PM possui um vasto histórico criminal, incluindo violência doméstica e outro processo por homicídio qualificado cometido em 2012. Nesse último, o cabo chegou a ser excluído da Polícia Militar e só retornou às suas funções mais de 10 anos depois de ter sido absolvido pela Justiça.

A DHBF continua as buscas pela arma utilizada no assassinato de Kaik e na identificação de um suspeito que aparece em imagens de câmeras de segurança dando cobertura à ação.

Qualquer informação pode ser enviada ao telefone do Disque Denúncia (2253-1177) de forma anônima.

Procurada, a PM destacou que não compactua com possíveis desvios de conduta ou cometimento de crimes praticados por seus entes, punindo com rigor os envolvidos quando constatados os fatos. A Corregedoria da corporação acompanhou a ação da DHBF.

Alexandre será encaminhado à Unidade Prisional da PM, em Niterói, na Região Metropolitana.