Acidente envolveu um carro e uma moto - Reprodução / Redes sociais

Publicado 05/12/2025 08:41

Rio - O policial militar Luis Felipe Hambrichis Costa morreu em um acidente envolvendo um carro e uma moto na Avenida Professor Gonçalves, no bairro de Itaipu, Região Oceânica de Niterói, na tarde de quinta-feira (4). A colisão deixou ainda duas pessoas feridas.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o carro, um Renault Kwid, completamente destruído após bater e derrubar um muro, enquanto a moto aparece caída, debaixo dos escombros. Nas imagens, também é possível ver um homem e uma mulher no chão, muito feridos.

O Hospital Estadual Azevedo Lima informou que Cristiane da Cruz Barros Marinho está internada em estado grave. Já a paciente Vilma Souza tem estado de saúde estável. Já Luis Felipe Hambrichis Costa - que era sargento lotado na Diretoria de Abastecimento (DAbst) - teve uma parada cardíaca. Ele chegou a receber atendimento de equipe multidisciplinar, mas não resistiu.

Não há informações sobre as circunstâncias do acidente. O caso está sendo investigado pela 81ª DP (Itaipu).

Luís Felipe será velado neste sábado (6), no Parque da Paz, no bairro Pacheco, em São Gonçalo, a partir das 10h. O sepultamento está marcado para às 16h.