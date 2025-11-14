Queda de árvore interdita totalmente a Avenida Borges de Medeiros no sentido Leblon - Reprodução/COR

Queda de árvore interdita totalmente a Avenida Borges de Medeiros no sentido LeblonReprodução/COR

Publicado 14/11/2025 16:21

Rio – Uma árvore de grande porte caiu na Avenida Borges de Medeiros, na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul, altura da sede náutica do Vasco, sentido Leblon, no início da tarde desta sexta-feira (14). A queda chegou a interditar totalmente o trecho, provocando diversos desvios e engarrafamentos na região. O fluxo de veículos só começou a melhorar por volta de 19h10, quando uma das faixas foi liberada.

No início da noite, equipes da Comlurb realizavam o trabalho de remoção da árvore Reprodução/COR

Segundo o Centro de Operações Rio (COR), equipes da Comlurb trabalharam no corte e na remoção do tronco. Perto das 22h30, a outra faixa, junto às edificações, seguia bloqueada para funcionários da Light realizarem reparos em postes atingidos pela vegetação. Já não havia registro de retenções.



Ao longo da tarde, porém, a ocorrência causou reflexos em diversas vias da região. Dentre elas, o Túnel Rebouças, no sentido Zona Sul; o Viaduto Saint Hilaire; o elevado sobre a Avenida Paulo de Frontin, em direção ao Rebouças; a Avenida Epitácio Pessoa, no sentido Ipanema; a Rua Humaitá, entre o Largo dos Leões e a Rua Jardim Botânico; as ruas Macedo Sobrinho, Visconde de Silva e São Clemente; a Rua Jardim Botânico, rumo à Gávea; e a própria Borges de Medeiros.