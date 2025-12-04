Um helicóptero foi usado pela Marinha no socorro à passageira do cruzeiro - Divulgação/Marinha

Um helicóptero foi usado pela Marinha no socorro à passageira do cruzeiroDivulgação/Marinha

Publicado 04/12/2025 17:32 | Atualizado 04/12/2025 18:52

Rio – Uma mulher sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) na noite desta quarta-feira (3) enquanto fazia um cruzeiro pela costa fluminense. A empresa responsável pelo passeio acionou a Marinha, que enviou uma equipe para resgatar a passageira, de 49 anos, quando o navio passava perto de Araruama, na Região dos Lagos.

Segundo a Marinha, o Salvamar Sueste, estrutura responsável por operações de busca e salvamento, recebeu o chamado e enviou a fragata Independência, que havia participado de uma operação na mesma área marítima momentos antes. Após um alinhamento entre os comandos dos dois navios, uma embarcação de menor porte do cruzeiro levou a passageira até a nau militar.

Já na fragata, a paciente recebeu os primeiros cuidados, antes de ser levada, ainda na madrugada desta quinta (4), a bordo de um helicóptero, para o Aeroporto Internacional do Galeão, na Ilha do Governador, na Zona Norte, onde foi atendida pelo Centro de Emergência local.

A vítima foi encaminhada para o Hospital Municipal Evandro Freire, na Ilha do Governador. Ela permanece internada, mas não há informações sobre seu quadro de saúde.