Acordo entre governo, Cedae e Águas do Rio reduz índice de reajuste da conta de água na Baixada FluminenseReprodução

Publicado 04/12/2025 15:48

O reajuste das contas de água no Bloco 4, que abrange a Baixada Fluminense e concentra a maior parcela de beneficiários da Tarifa Social, será quase dois pontos percentuais menor do que o definido cautelarmente pela Agenersa. Em vez dos 9,96% informados pela agência, a correção aplicada será de 8,09% já na próxima conta de água.

O índice reduzido segue a diretriz da decisão plenária do Tribunal de Contas (TCE-RJ), no final de novembro, e o Termo de Conciliação conduzido pela Agência Reguladora e firmado entre o Estado, a Cedae e a Águas do Rio. O documento foi elaborado para evitar que o déficit de cobertura de esgoto identificado após a concessão recaia sobre os consumidores mais pobres.



Resultado de dois anos de debates técnicas, o termo prevê um reequilíbrio econômico que inclui um desconto de 24% no valor pago pela concessionária à Cedae pela compra de água no atacado.