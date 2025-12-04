Detran vai promover ação voltada para mulheres neste sábado (6) - Divulgação / Detran RJ

Publicado 04/12/2025 12:29

Rio – O Detran RJ lança, neste sábado (6), uma campanha para facilitar a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) para mulheres, sem necessidade de agendamento. A ação 'Sábado Delas' será realizada um sábado por mês nos 92 municípios do Rio, facilitando o acesso de mulheres a políticas públicas nacionais, como programas de transferência de renda, além de benefícios de saúde, educação e habitação.

Para emitir a nova CIN, a pessoa deve levar certidão de nascimento ou casamento (original ou cópia autenticada), o número do CPF e o comprovante de residência. Nos casos de pessoas naturalizadas, será preciso apresentar o certificado de naturalização.

"O 'Sábado Delas' tem como objetivo principal garantir que cada mulher tenha sua documentação regularizada, condição essencial para a inclusão ou manutenção de benefícios sociais”, disse Rodrigo Coelho, presidente do Detran.



“A regularização da documentação é a porta de entrada para que mais mulheres tenham acesso efetivo aos benefícios sociais”, completa a diretora do programa Detran RJ Mulher, Daiana Luna.

