Rio – O Detran RJ lança, neste sábado (6), uma campanha para facilitar a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) para mulheres, sem necessidade de agendamento. A ação 'Sábado Delas' será realizada um sábado por mês nos 92 municípios do Rio, facilitando o acesso de mulheres a políticas públicas nacionais, como programas de transferência de renda, além de benefícios de saúde, educação e habitação.
Para emitir a nova CIN, a pessoa deve levar certidão de nascimento ou casamento (original ou cópia autenticada), o número do CPF e o comprovante de residência. Nos casos de pessoas naturalizadas, será preciso apresentar o certificado de naturalização.
"O 'Sábado Delas' tem como objetivo principal garantir que cada mulher tenha sua documentação regularizada, condição essencial para a inclusão ou manutenção de benefícios sociais”, disse Rodrigo Coelho, presidente do Detran.
“A regularização da documentação é a porta de entrada para que mais mulheres tenham acesso efetivo aos benefícios sociais”, completa a diretora do programa Detran RJ Mulher, Daiana Luna.
Horários
Os postos funcionarão das 8h às 12h, exceto as unidades instaladas em shoppings, que vão atender das 10h às 14h. Não haverá atendimento nos postos do Shopping Iguatemi (Vila Isabel), da FIA (Botafogo), da Muzema e nas cidades de Miguel Pereira, Santa Maria Madalena e Cambuci. Pelo site do Detran é possível conferir a unidade mais próxima da sua casa.
