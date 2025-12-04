Moto apreendia com o motorista detido na PavunaDivulgação
Motorista de aplicativo sem habilitação é preso por falsidade ideológica na Zona Norte
Suspeito relatou que utilizou dados de outra pessoa para se cadastrar no aplicativo
Termo de conciliação garante reajuste menor na conta de água das áreas mais pobres do estado
Acordo entre governo, Cedae e Águas do Rio reduz índice de reajuste na Baixada e impede que falhas na cobertura de esgoto elevem custos de famílias de baixa renda
Caminhão tomba em cima de carro na Avenida Brasil, altura de Santíssimo
Um dos motoristas precisou ser socorrido e levado para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo
Fé, tradição e sincretismo: Festa de Santa Bárbara reúne milhares de devotos em Rocha Miranda
Celebração é umas das maiores manifestações religiosas da região há quase 70 anos, reunindo tradições católicas e afro-brasileiras
Mulheres poderão fazer nova Carteira de Identidade Nacional sem agendamento, neste sábado
A ação 'Sábado Delas', promovida pelo Detran RJ, será realizada um sábado por mês nos 92 municípios do Rio
Número de mulheres perseguidas e assediadas na internet cresce mais de 5.000%, revela pesquisa
Em 2024, 154 mil vítimas sofreram violências no Estado do Rio; dado corresponde a 18 pessoas por hora
