Moto apreendia com o motorista detido na Pavuna - Divulgação

Publicado 04/12/2025 14:59 | Atualizado 04/12/2025 16:01

Rio - Um motorista de aplicativo foi preso por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) por uma suspeita de falsidade ideológica e receptação, na Rodovia Presidente Dutra, na altura da Pavuna, na Zona Norte. O homem realizava transporte por aplicativo com uma motocicleta sem possuir habilitação. Ao ser questionado, ele disse que se cadastrou na plataforma utilizando dados de terceiros e que usava a própria foto apenas no perfil. O caso aconteceu na noite de terça-feira (2)

Durante a inspeção, os policiais constataram ainda por cima que a moto estava com sinais identificadores adulterados e com a placa clonada. Quanto à origem do veículo, o suspeito relatou que a comprou há cerca de quatro meses, por meio de um anúncio em uma rede social, mas sem comprovação documental.

O homem foi encaminhado para prestar esclarecimentos na 39ª DP (Pavuna), onde o caso foi registrado.