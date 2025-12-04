Acidente aconteceu entre Vila Kennedy e Santíssimo - Reprodução COR / Redes Sociais

Acidente aconteceu entre Vila Kennedy e SantíssimoReprodução COR / Redes Sociais

Publicado 04/12/2025 15:05 | Atualizado 04/12/2025 16:04

Rio - Um caminhão tombou em cima de um carro, na Avenida Brasil, pista sentido Santa Cruz, entre Vila Kennedy e Santíssimo, na Zona Oeste, no início da tarde desta quinta-feira (4).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Realengo foi acionado às 13h25. A Polícia Militar informou que a vítima que estava no carro não sofreu ferimentos. Já o motorista do caminhão foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o caminhão com a frente destruída, caído sobre um Celta prata, que ficou com os vidros quebrados e os pneus estourados.

Segundo o Centro de Operações Rio (COR), o acidente ocupou uma faixa da pista de acesso no sentido Santa Cruz. O trânsito apresentou retenções Agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) e equipes da CET-Rio foram acionados para direcionar o trânsito.