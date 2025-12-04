Restos mortais da vítima estavam em uma área rochosa da praia - Reprodução/redes sociais

Restos mortais da vítima estavam em uma área rochosa da praiaReprodução/redes sociais

Publicado 04/12/2025 16:14

Rio – Partes de um corpo humano foram encontradas, na manhã desta quinta-feira (4), na Praia do Gragoatá, no bairro São Domingos, em Niterói, na Região Metropolitana. Ainda não há a identificação da vítima, tampouco se trata-se de um homem ou uma mulher.

Policiais do 12º BPM (Niterói) foram acionados para uma área rochosa, à margem da Avenida Milton Tavares de Souza, e localizaram os restos mortais. As partes avistadas eram pedaços de pernas e braços.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado e levou os fragmentos, por volta de 13h, para o Instituto Médico Legal (IML) de Niterói. A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) investiga o caso.