Queima de fogos em Copacabana durou 12 minutos - Alexandre Macieira / Riotur

Publicado 01/01/2026 00:22

Rio - Cerca de 2,6 milhões de cariocas e turistas deram as boas-vindas a 2026 na Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio, na madrugada desta quinta-feira (1º). Reconhecida como o maior Réveillon do mundo pelo Guinness Book, a festa emocionou o público com 12 minutos de queima de fogos, acompanhada de um show de luzes e drones. Ao todo, os 13 palcos distribuídos pela cidade reuniram mais de 5,1 milhões de pessoas para assistir a virada.

Além da beleza visual, a celebração contou com uma trilha sonora de alto nível. Pontualmente às 20h, Gilberto Gil iniciou sua apresentação com o sucesso "Palco". Ainda no repertório, o ícone da música popular brasileira entoou "Drão", enquanto o telão mostrava fotos da família do cantor, incluindo a filha Preta Gil, que faleceu em julho deste ano. Logo em seguida, Ney Matogrosso subiu ao palco para se apresentar ao lado do amigo.



A festa seguiu com o Belo, que anunciou Alcione como a "maior cantora do universo". Os dois cantaram "A Loba" e, ao fim da apresentação, a contagem regressiva para 2026 agitou a multidão. Se a expectativa estava alta, o público deixou Copacabana mais do que satisfeito.

O balé de luzes no céu tomou conta de toda a orla com 19 balsas, posicionadas do Leme ao Forte, nove embarcações a mais em comparação com o último ano.







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Rio Réveillon (@rio.reveillon)



A virada também ficou marcada pela ressaca com ondas acima de dois metros nas praias da cidade. Durante toda a noite, avisos sonoros do Corpo de Bombeiros reforçaram o perigo de mergulhar até o fim da ressaca, prevista para 6h do dia 1º. A A virada também ficou marcada pela ressaca com ondas acima de dois metros nas praias da cidade. Durante toda a noite, avisos sonoros do Corpo de Bombeiros reforçaram o perigo de mergulhar até o fim da ressaca, prevista para 6h do dia 1º. A corporação realiza buscas por um adolescente de 14 anos que desapareceu no mar de Copacabana ainda na manhã de quarta-feira (31).

Para garantir a segurança, mais de três mil policiais militares se posicionaram em 17 pontos de revista - com uso de reconhecimento facial e detectores de metal -, onde as equipes apreenderam 144 facas, segundo a corporação informou durante a madrugada. Também foram montadas 78 torres de observação e 70 pontos de baseamento de viaturas. Os agentes do Grupamento Aeromóvel (GAM) utilizaram uma aeronave e três drones.

Um dos grandes destaques da noite foi o espetáculo com 1,2 mil drones apresentado na praia de Copacabana, durante o set do DJ Alok. Considerada a maior apresentação de drones já realizada em eventos de grande porte na América Latina, a performance transformou o céu da orla em um cenário audiovisual inédito.

Os drones formaram imagens em homenagem à cidade, como o Cristo Redentor, sincronizadas com a queima de fogos de artifício, além da projeção de um rosto humano que “dialogava” com o público na areia por meio de mensagens exibidas no ar.

João Gomes, Iza, Alok e a bateria da Beija-Flor se apresentaram no palco montado em frente ao Copacabana Palace. No Palco Samba, na altura da Rua República do Peru, o público vibrou com Roberta Sá, Mart’nália, Diogo Nogueira, Feyjão, Bloco da Preta e a Grande Rio. Já o Palco Leme foi dedicado à música gospel, com participação de Midian Lima, Samuel Messias, Thalles Roberto e Grupo Marcados.

Além da tradicional festa em Copacabana, as comemorações do Réveillon se estenderam em vários bairros da cidade. No Flamengo, na Zona Sul, houve shows de Joanna, Moacyr Luz e Samba do Trabalhador, além de tributo a Raul Seixas.

Já na Zona Norte, outras quatro celebrações agitaram o início de 2026. O cantor Sombrinha comandou a festa em Madureira, enquanto Arlindinho se apresentou na Ilha do Governador. Dudu Nobre levantou a multidão na Penha e, no Piscinão de Ramos, o agito ficou por conta de MC Cacau e grupo Balacobaco.

A Zona Oeste recebeu o MC Bob Rum e Delcio Luiz em Pedra de Guaratiba; Batuke 021 e Leandro Sapuahy no Parque Oeste, em Inhoaíba; Nem da Tia Doca e Sambay no Parque Realengo; e Tília, Juninho Thybau e Caju pra Baixo em Sepetiba.



O Planejamento Operacional, montado especialmente para o Réveillon 2026, garantiu acesso aos principais pontos de festa da cidade. Cerca de 7,5 mil agentes, de 11 órgãos municipais, atuaram em áreas como transporte, fiscalização do trânsito, ordenamento urbano, limpeza, acolhimento, prevenção da violência contra a mulher, assistência social e atendimento de emergência.

O monitoramento do público contou com 700 câmeras, sendo 307 apenas em Copacabana, incluindo 14 novos equipamentos com superzoom, reforçando as ações de segurança ao longo da noite.