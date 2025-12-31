Movimentação dos Bombeiros na Praia de Copacabana - Érica Martin/Agência O Dia

Publicado 31/12/2025 20:22

Rio - O Corpo de Bombeiros busca por um adolescente de 14 anos que desapareceu no mar de Copacabana, na Zona Sul do Rio, no fim da manhã desta quarta-feira (31). Por causa das condições do mar e da escuridão, os militares mantém a procura apenas por observação durante a virada de ano. Na manhã de quinta-feira (1), as equipes de mergulho e as motos aquáticas voltam para a água.

Ainda na terça-feira (30), a Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca com ondas acima de dois metros na orla do Rio. O tenente-coronel Fábio Contreiras, do Corpo de Bombeiros, reforçou o pedido para que a população não mergulhe nas praias da cidade entre os dias 31 e 1º.

"O mar está muito agitado, não está indicado para mergulho. Temos um mar com muita energia, muitas valas e corrente de retorno. As pessoas, obviamente, vão querer se banhar, está calor, mas a corporação não negocia segurança. Não mergulham no mar. Estaremos com drones enviando muitos avisos sonoros para que as pessoas não insistam nessa prática", destacou.