Movimentação dos Bombeiros na Praia de CopacabanaÉrica Martin/Agência O Dia
Bombeiros buscam por adolescente desaparecido no mar de Copacabana
Marinha do Brasil emitiu alerta de ressaca entre os dias 31 e 1º
Marinha do Brasil emitiu alerta de ressaca entre os dias 31 e 1º
Pode chegar, 2026! Tudo pronto em Copacabana para o maior Réveillon do mundo
Bairro deve receber mais de 2,5 milhões de pessoas para a Virada
Tentativa de roubo de carga termina em confronto entre PMs e criminosos na Zona Norte
Na ação, duas motocicletas, um carro, drogas e parte da mercadoria foram recuperados
Instabilidade no sistema do MetrôRio dificulta compra de bilhetes do Réveillon
Usuários relatam dificuldades no site e no aplicativo; concessionária afirma que alto volume de acessos causou falhas
Mulher é presa após tentar furtar supermercado com códigos de barras adulterados em Copacabana
Funcionária percebeu que todos produtos registrados na máquina de autoatendimento apareciam com descrição e valores diferentes dos itens que a detida estava comprando
'Enterrei meu sangue, minha caçula', lamenta irmã vítima de feminicídio em São Gonçalo
Família de Cíntia Barcelos, 33 anos, afirma que a vítima foi queimada com um maçarico antes de ser assassinada pelo atual companheiro
