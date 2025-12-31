Site e aplicativo para a compra do passaporte especial de embarque do Réveillon 2026 apresentam instabilidades - Divulgação / MetrôRio

Publicado 31/12/2025 14:13 | Atualizado 31/12/2025 14:19

Rio - O MetrôRio informou nesta quarta-feira (31) que o site e o aplicativo utilizados para a compra do passaporte especial de embarque do Réveillon 2026 apresentam instabilidades. Usuários relatam dificuldades para concluir a compra desde terça-feira (30). Em nota, a concessionária divulgou que os bilhetes com destino a Copacabana estão esgotados.

Passageiros usaram as redes sociais para reclamar das falhas no sistema, que teriam impedido a finalização das compras. Também houve queixas sobre a dificuldade de obter atendimento pelos canais de suporte.



"Site não funciona, não tem ninguém pra atender no chat nem por telefone. Inacreditável como é ruim essa plataforma. Isso pq o metrô já é o mais caro do Brasil", relatou um homem no comentários.

"Que horas vocês pretendem dar uma satisfação e resolver o problema do app e do site? Eu comprei e não consigo acessar meu QR code", questionou uma usuária.

"Desde ontem ninguém consegue comprar, o app não funciona”, reclamou outra passageira.

Segundo o MetrôRio, o alto volume de acessos provocou a instabilidade.

A venda foi encerrada por volta de 13h desta quarta-feira. A operação especial terá início às 19h e vai até as 5h do dia 1º. Durante esse período, o embarque no sistema metroviário será permitido apenas mediante o uso do passaporte de ida e volta.



A comercialização começou no dia 15 de dezembro, de forma presencial e online, e passou a ser realizada exclusivamente pelo site e pelo aplicativo da empresa a partir do dia 22. Cerca de 140 mil passaportes foram vendidos.