Os suspeitos furtaram os cones de moto - Reprodução

Os suspeitos furtaram os cones de moto Reprodução

Publicado 31/12/2025 10:53 | Atualizado 31/12/2025 11:36

Rio - Agentes do Programa BRT Seguro, da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), prenderam, nesta terça-feira (30), dois homens que furtaram duas bombonas (modelo de cones) de sinalização de trânsito da CET-Rio no Mergulhão de Campo Grande, na Estrada do Monteiro, na Zona Oeste, e compartilharam o crime nas redes sociais.



Lucas Júnior Pereira Franca e Patrick Guinancio, ambos de 20 anos, agiram durante a madrugada de segunda (29) e postaram as imagens no Instagram.



No vídeo, publicado com a legenda "Calma CET-Rio", um dos jovens aparece planejando o furto e procurando um comparsa. "Aí eu quero um, só um só pra vir aqui comigo pegar um cone desses, eu estou querendo um, cadê? Quem vem? Tem que ser agora, quem vem? Sozinho não vou conseguir levar. Tô querendo um desse, se tiver algum corajoso", disse.



Em seguida, ele aparece levando os cones em uma motocicleta: "Eu falei, não falei? Arrumei um."

fotogaleria

Por conta da grande repercussão, as imagens chegaram até representantes municipais, que localizaram a placa da moto utilizada na ação por meio do cruzamento de informações e com o rastreamento da própria rede social de um dos jovens.



Com o endereço do dono da moto, equipes do BRT Seguro seguiram até o local, onde foram informados que o mesmo havia vendido o veículo para o padastro de Lucas. O antigo proprietário ajudou com a localização da residência do suspeito.



Na casa dele, os agentes localizaram os cones e conduziram o jovem para a 35ª DP (Campo Grande). O caso foi registrado como furto.



Na delegacia, Lucas afirmou que Patrick Guinancio havia participado com ele na ação. O segundo jovem se apresentou para os policiais momentos depois. Ambos vão responder pelo crime de furto, com pena de reclusão de um a quatro anos e o pagamento de multa.

Por conta da grande repercussão, as imagens chegaram até representantes municipais, que localizaram a placa da moto utilizada na ação por meio do cruzamento de informações e com o rastreamento da própria rede social de um dos jovens.Com o endereço do dono da moto, equipes do BRT Seguro seguiram até o local, onde foram informados que o mesmo havia vendido o veículo para o padastro de Lucas. O antigo proprietário ajudou com a localização da residência do suspeito.Na casa dele, os agentes localizaram os cones e conduziram o jovem para a 35ª DP (Campo Grande). O caso foi registrado como furto.Na delegacia, Lucas afirmou que Patrick Guinancio havia participado com ele na ação. O segundo jovem se apresentou para os policiais momentos depois. Ambos vão responder pelo crime de furto, com pena de reclusão de um a quatro anos e o pagamento de multa.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa dos envolvidos. O espaço está aberto para eventuais manifestações.