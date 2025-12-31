Rio - A Polícia Civil apreendeu, nesta terça-feira (30), cerca de 2 mil lança-perfumes, além de diversos acessórios bélicos, como 10 carregadores para fuzil calibre 5.56 e 21 para pistola de diversas marcas. O material saía do Parque União, no Complexo da Maré, na Zona Norte, com destino a Bahia, Minas Gerais e Goiás.
Dentre as mercadorias, algumas contavam com decoração de árvore de Natal e pisca-pisca. O transporte estava sendo realizado por uma empresa especializada em logística de entregas. A ação foi resultado de um trabalho do setor de busca eletrônica, que possibilitou a identificação da rota e a interceptação do material antes que deixasse o estado do Rio.
A operação aconteceu em conjunto entre a 17ª DP (São Cristóvão), 33ª DP (Realengo), 57ª DP (Nilópolis) e a Polícia Interestadual (Polinter).
Ainda segundo a Polícia Civil, a apreensão evidencia a atuação de grupos criminosos voltados ao tráfico interestadual de drogas e ao abastecimento de armamento.
As investigações continuam com o objetivo de identificar e apurar quem enviou a carga e os destinatários das mercadorias.
