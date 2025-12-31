Material apreendido iria para outros três estados - Divulagção

Publicado 31/12/2025 08:32 | Atualizado 31/12/2025 08:37

Rio - A Polícia Civil apreendeu, nesta terça-feira (30), cerca de 2 mil lança-perfumes, além de diversos acessórios bélicos, como 10 carregadores para fuzil calibre 5.56 e 21 para pistola de diversas marcas. O material saía do Parque União, no Complexo da Maré, na Zona Norte, com destino a Bahia, Minas Gerais e Goiás.

Dentre as mercadorias, algumas contavam com decoração de árvore de Natal e pisca-pisca. O transporte estava sendo realizado por uma empresa especializada em logística de entregas. A ação foi resultado de um trabalho do setor de busca eletrônica, que possibilitou a identificação da rota e a interceptação do material antes que deixasse o estado do Rio.