Rio - Gilberto Gil e Ney Matogrosso fizeram a alegria do público que acompanhou a passagem de som realizada na noite de quarta-feira (30) para o show de Réveillon na praia de Copacabana, na Zona Sul. Os dois irão se apresentar no Palco Rio em frente ao Copacabana Palace.
Durante o ensaio, os cantores tocaram as canções "Pro Dia Nascer Feliz", sucesso composto por Cazuza e Frejat, "Se eu quiser falar com Deus" e "Drão", faixas de Gilberto Gil.
Confira a programação do Palco Rio:
• 18h às 3h – DJ Cady
• 20h – Gilberto Gil + Ney Matogrosso (convidado especial)
• 22h30 – Belo + Alcione
• 00h12 – João Gomes + Iza (convidada especial)
• 2h – Alok
• 3h30 – G.R.E.S. Beija Flor
Instituição tradicional do Rio de Janeiro: ir para a passagem de som dos grandes shows de Copacabana. Na noite anterior ao Réveillon, Gilberto Gil e Ney Matogrosso deram um show pra uma plateia pequena, sem o perrengue do ano novo. O ensaio do show da Madonna tb foi sucesso. pic.twitter.com/mpIyQaPmBn
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.