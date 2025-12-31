Incêndio atingiu subestação da Enel em São Gonçalo - Rede Social

Publicado 31/12/2025 07:41 | Atualizado 31/12/2025 12:37

Rio - Um incêndio atingiu a subestação da Enel no Alcântara, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, na madrugada desta quarta-feira (31). Por conta disso, moradores do município e também das cidades vizinhas, como Niterói, Maricá e Itaboraí, além de Duque de Caxias e Magé, na Baixada Fluminense, ficaram sem energia.



Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver um clarão e grandes nuvens de fumaça. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento ocorreu por volta das 3h, e o fogo foi rapidamente controlado. Não houve feridos.



Após uma forte pancada de chuva, uma subestação da Enel pegou fogo por mais de três minutos e deixou grande parte de São Gonçalo sem energia elétrica na madrugada desta quarta-feira. pic.twitter.com/yd1FpBiCAL — CAOS NO RIO DE JANEIRO (@CAOSNORJ021) December 31, 2025

Faltando poucas horas para o Réveillon, moradores reveleram os transtornos com a queda de luz em meio ao calor em diferentes regiões.

"Desde 2h e pouca da manhã sem luz. Um calor do caramba e ainda trabalho home office hoje. São Gonçalo e Niterói não aguentam mais a Enel. É inacreditável o descaso! Mais uma virada de ano sem luz? Espero que não", disse um cliente.

"Acordamos morrendo de calor e adivinha? O Centro de Niteroi está inteiro sem luz... Que delícia, em pleno verão, não dá nem pra se refrescar minimamente com o ventilador", reclamou outra.

"O que a Enel faz em Maricá é criminoso. Tem queda de luz o dia inteiro e chega a noite falta energia por horas. É muito indigno viver assim", afirmou mais um.

Procurada, a Enel Distribuição Rio informou que uma explosão em um equipamento na subestação de Alcântara afetou o fornecimento de energia para parte dos clientes.

"No momento da explosão, a região de São Gonçalo onde a subestação está localizada estava impactada por fortes chuvas e descargas atmosféricas. Desde o primeiro momento da ocorrência, a distribuidora realizou manobras remotas na rede para reduzir o número de clientes impactados, enquanto técnicos inspecionaram a subestação para identificar o defeito", disse em comunicado.

No fim da manhã, o serviço foi normalizado. "Em até 4 horas após a ocorrência, 97% do total de clientes afetados estavam com o serviço restabelecido. A distribuidora segue apurando as causas", acrescentou.