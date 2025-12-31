Carro da vítima ficou com diversas marcas de tiros - Rede Social

Publicado 31/12/2025 09:29

Rio -Um homem foi morto a tiros dentro do próprio carro na Alameda Dr. Custódio Esteves Neto, em Santa Bárbara, Niterói, na Região Metropolitana, na noite desta terça-feira (30).

Segundo a Polícia Militar, equipes do 12ºBPM encontraram Thiago de Faria Gomes já sem vida. O veículo em que ele estava ficou com diversas marcas de disparos.

A ocorrência está a cargo da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, que realizou a perícia no local. Diligências estão em andamento para esclarecer os fatos e apurar a autoria do crime.