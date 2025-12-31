Copacabana contará com quatro postos temporários de atendimento - Edu Kapps / SMS

Publicado 31/12/2025 08:29

Rio - Para dar suporte ao público que for passar o Réveillon na orla de Copacabana, a Secretaria Municipal de Saúde contará com uma estrutura com quatro postos médicos equipados para o atendimento a casos de urgência e emergência. As unidades funcionarão a partir das 17h30 desta quarta-feira (31) até as 5h do dia 1º de janeiro, para a assistência aos pacientes que apresentarem quadros de urgência, seja mal-estar, traumas, cortes, etc. Ao todo serão cerca de 230 trabalhadores da saúde envolvidos na operação.

Os postos estão localizados na Avenida Atlântica, na altura da Avenida Princesa Isabel, da Praça do Lido, da Rua República do Peru e da Rua Siqueira Campos. Cada um tem área física em torno de 200 metros quadrados, leitos clínicos e outros com suporte avançado (com respirador, monitor etc.) e poltronas de hidratação, além de equipamentos, instrumentos e medicamentos para o atendimento de emergência. No total, são 48 leitos, sendo oito de suporte avançado, e 50 poltronas de hidratação.

A equipe conta com 37 médicos, 27 enfermeiros, 36 técnicos de enfermagem, além de funcionários operacionais. Equipe de maqueiros estará a postos para auxiliar as pessoas que precisarem se deslocar da pista/areia aos postos médicos. Para os casos mais graves, que necessitem de remoção para UPAs ou hospitais, haverá 30 ambulâncias com suporte de UTI móvel com equipes próprias (médicos, enfermeiros e motoristas). Os hospitais receberão reforços nos plantões para atender a demanda do réveillon.

