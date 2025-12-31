Queda de árvore aconteceu devido às fortes chuvas no Rio Reprodução / Redes sociais
Árvore cai sobre fiação e deixa ruas sem energia elétrica na Tijuca
Queda foi provocada pelas fortes chuvas que atingiram a cidade
Dois jovens são presos por furtar cones da CET-Rio e publicar crime nas redes
O caso aconteceu no Mergulhão de Campo Grande
Homem é morto a tiros dentro de carro em Niterói
O veículo da vítima foi encontrado com diversas marcas de disparos
Polícia apreende 2 mil lança-perfumes que seriam enviados da Maré para outros três estados
O material tinha como destino a Bahia, Minas Gerais e Goiás. Além das drogas, carregadores de fuzil e pistola também foram apreendidos
Réveillon: Público que estiver em Copacabana terá quatro postos médicos à disposição
Unidades da SMS atenderão casos de urgência e emergência
