Rio - Uma árvore caiu sobre a fiação na Rua Almirante Cochrane, altura do número 11, na Tijuca, Zona Norte, na madrugada desta quarta-feira (31), deixando parte da região sem energia elétrica. A queda foi provocada pelas fortes chuvas e ventos que atingiram a cidade nas primeiras horas do dia.
Segundo o Centro de Operações do Rio, o trânsito na Rua Almirante Cochrane está interditado, na altura da Rua Mariz e Barros. Motoristas devem seguir pela São Francisco Xavier.
A Light informou que atua no local desde a madrugada desta quarta-feira (31). Após a remoção da árvore que atingiu a rede elétrica da concessionária, serão realizados reparos para restabelecer a energia no trecho.
Uma equipe da Comlurb chegou por volta das 8h, porém só pôde atuar a partir das 11h, quando a Light fez o desligamento da rede elétrica.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta de 1h. No local, os militares isolaram a área para facilitar o trabalho da Light e da Comlurb. Não houve feridos.
Agentes da Subprefeitura da Grande Tijuca e RioLuz também atuam no local.
*Reportagem de Rodrigo Bresani, sob supervisão de Raphael Perucci.