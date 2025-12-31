Caso foi encaminhado à 12ª DP (Copacabana) Divulgação / PCERJ
Mulher é presa após tentar furtar supermercado com códigos de barras adulterados em Copacabana
Funcionária percebeu que todos produtos registrados na máquina de autoatendimento apareciam com descrição e valores diferentes dos itens que a detida estava comprando
'Enterrei meu sangue, minha caçula', lamenta irmã vítima de feminicídio em São Gonçalo
Família de Cíntia Barcelos, 33 anos, afirma que a vítima foi queimada com um maçarico antes de ser assassinada pelo atual companheiro
Árvore cai sobre fiação e deixa ruas sem energia elétrica na Tijuca
Queda foi provocada pelas fortes chuvas que atingiram a cidade
Cariocas lotam Cadeg em busca de flores e espumantes para o Réveillon
Compras de última hora movimentaram mercado em Benfica, nesta quarta-feira (31)
Dois jovens são presos por furtar cones da CET-Rio e publicar crime nas redes
O caso aconteceu no Mergulhão de Campo Grande
Homem é morto a tiros dentro de carro em Niterói
O veículo da vítima foi encontrado com diversas marcas de disparos
