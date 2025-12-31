Caso foi encaminhado à 12ª DP (Copacabana) - Divulgação / PCERJ

Caso foi encaminhado à 12ª DP (Copacabana) Divulgação / PCERJ

Publicado 31/12/2025 13:26

Rio - Uma mulher foi presa em flagrante após uma tentativa de furto por meio de fraude em um supermercado de Copacabana, na Zona Sul, nesta quarta-feira (31). Segundo a Polícia Civil, ela entrou no estabelecimento portando código de barras previamente recortados, usados para adulterar mercadorias de alto valor no setor de autoatendimento.

De acordo com a corporação, uma funcionária percebeu que todos os produtos registrados na máquina apareciam com a descrição e o valor de um refrigerante do tipo "Coca-Cola", no valor unitário de R$ 1,99, apesar de os itens corresponderem a mercadorias diferentes e significativamente mais caras.

Ao ser abordada por agentes, a criminosa tentou fugir, mas foi detida. Com ela, os agentes apreenderam produtos com etiquetas de código de barras adulteradas, entre eles um salmão avaliado em R$ 123,47, uma geleia de R$ 179,00 e uma massa no valor de R$ 29,99, totalizando R$ 332,46.

A mulher foi levada à 12ª DP (Copacabana), onde as investigações continuam para apurar se a autora participou de outros crimes semelhantes, especialmente fraudes em sistemas de autoatendimento em estabelecimentos comerciais da Zona Sul.