Show de Gilberto Gil emocionou o público na Praia de CopacabanaDivulgação / Alexandre Macieira / Riotur

Publicado 31/12/2025 15:13 | Atualizado 31/12/2025 22:19

Rio - Falta pouco para a chegada de 2026. Em Copacabana, que acaba de ganhar o título de maior Réveillon do mundo, a expectativa é de que mais de 2,5 milhões de pessoas se reúnam na orla para saudar o Ano-Novo. A festa contará com apresentações de artistas como Gilberto Gil, Ney Matogrosso, Belo, Alcione, Alok e mais.

Desde o início desta quarta-feira (31), o movimento de chegada ao bairro já era grande. Em todas as ruas de acesso à orla, foram montados bloqueios onde a PM revista bolsas e sacolas para impedir a entrada de armas, objetos cortados e vidros, principalmente.

Ainda na terça-feira (30), as balsas que carregam os fogos de artifícios passaram pela última vistoria dos Bombeiros e Marinha na Ilha do Governador, na Zona Norte. Esse ano, a apresentação com duração de 12 minutos terá 19 balsas, nove a mais em relação ao ano passado. A quantidade de material pirotécnico, no entanto, permanece a mesma.

"É um novo modelo de show, composto por 19 balsas. Elas estão lá para que os fogos tenham muito movimento e terão grandes momentos de movimento que vão acompanhar a música. É um balé de fogos no céu. Ondas que irão do Leme ao Forte de fogos explodindo para as pessoas poderem interagir com os fogos e a música. Queremos fazer um teatro ao ar livre. Uma grande apresentação que as pessoas vão poder entender o ritmo dos fogos com essa maior quantidade de balsas", explicou Marcelo Kokote, sócio da Vision Show, empresa responsável pela queima de fogos.

Mar agitado



Por causa da ressaca que atinge a orla da cidade, o público deverá ter muito cuidado ao se aproximar no mar para fazer pedidos e agradecimentos durante a Virada. O ideal mesmo é evitar pular ondas e mergulhar. O alerta emitido pela Marinha começou a valer ao meio-dia desta quarta-feira (31), com término às 6h de quinta (1º). As ondas podem alcançar até 2,5 metros de altura.



O que pode e o que não pode levar



Itens proibidos



• Objetos Cortantes: facas, tesouras, canivetes e estiletes

• Bastões de selfie e guarda-chuvas pontiagudos

• Fogos de artifício

• Garrafas de Vidro

• Armas de fogo



Itens permitidos

• Bebidas em recipientes de plástico ou lata

• Comidas, sanduíches, biscoitos e frutas

• Bonés e óculos de sol

Postos de saúde

Os postos estão localizados na Avenida Atlântica, na altura da Avenida Princesa Isabel, da Praça do Lido, da Rua República do Peru e da Rua Siqueira Campos. Cada um tem área física em torno de 200 metros quadrados, leitos clínicos e outros com suporte avançado (com respirador, monitor etc.) e poltronas de hidratação, além de equipamentos, instrumentos e medicamentos para o atendimento de emergência. No total, são 48 leitos, sendo oito de suporte avançado, e 50 poltronas de hidratação.