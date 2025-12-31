Duas motocicletas foram recuperadas após o confronto - Divulgação

Duas motocicletas foram recuperadas após o confrontoDivulgação

Publicado 31/12/2025 14:48

Rio - Uma tentativa de roubo de carga terminou em confronto entre policiais militares e criminosos na Rua Capitão Félix, em Benfica, na Zona Norte, na tarde desta quarta-feira (31). Durante a ação, duas motocicletas, um carro, drogas e parte da mercadoria foram recuperados.

Segundo a corporação, agentes da UPP Mangueira realizavam patrulhamento na região quando avistaram o roubo em andamento. Em seguida, eles realizaram um cerco, momento em que os bandidos atiraram na direção da equipe.

Na sequência, os criminosos abandonaram as motos e fugiram. Em continuidade à ação, os policiais localizaram um veículo Fiat Fastback, recém-roubado e utilizado no crime, na Rua Ricardo Machado com Professor Átila, no bairro Vasco da Gama, mas os envolvidos conseguiram escapar novamente, abandonando o veículo e uma grande quantidade de drogas.

O automóvel foi recuperado, o material apreendido e a ocorrência encaminhada à delegacia da área. O proprietário compareceu ao local após encontrar o carro por meio de rastreamento via GPS. Não houve registro de feridos.