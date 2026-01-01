Mega da Virada - Ludmila Lopes (RC24h)

Mega da ViradaLudmila Lopes (RC24h)

Publicado 01/01/2026 10:26 | Atualizado 01/01/2026 14:34

Rio - Depois de ser adiado, o sorteio da Mega da Virada ocorreu na manhã desta quinta-feira (1º), por volta das 11h. A transmissão aconteceu ao vivo no canal do YouTube da Caixa. O prêmio recorde de R$ 1,09 bilhão, o maior da história, vai ser dividido entre seis apostas. Veja as dezenas abaixo! Veja as dezenas abaixo!

09 - 13 - 21 - 32 - 33 - 59

As apostas ganhadoras são de João Pessoa (PB), Ponta Porã (MS), Franco da Rocha (SP). A outras três vencedoras foram feitas no meio online. Cada uma delas vai levar R$ 181.892.881,09.



Previsto para o dia 31 de dezembro, o concurso havia sido adiado por problemas operacionais. Além dos vencedores da bolada principal, 3.921 apostas acertaram a quina e vão faturar R$ 11.931,42 cada. Já os 308.315 ganhadores da quadra ganharão R$ 216,76 cada.



