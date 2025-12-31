Jair Bolsonaro está internado no hospital DF Star, em BrasíliaReprodução/Redes sociais
Defesa de Bolsonaro faz novo pedido de prisão domiciliar ao STF
Ex-presidente apresentou melhora com os procedimentos cirúrgicos
Defesa de Bolsonaro faz novo pedido de prisão domiciliar ao STF
Ex-presidente apresentou melhora com os procedimentos cirúrgicos
Mesmo com chuva, Cantareira entra em janeiro perto de atingir nível mais crítico
Este é o nível mais baixo do ano e está apenas 0,18% acima da faixa 5
Moraes mantém preso condenado por bomba no aeroporto de Brasília
Necessidade é resguardar ordem e proteger processo criminal, alegou o ministro do STF
Moraes nega pedido da defesa de Bolsonaro para receber visita de sogro
Justificativa é a necessidade de garantir a segurança e a disciplina
Mulher faz tricô enquanto passa por cirurgia no cérebro
Paciente diagnosticada com câncer de mama em 2023 teve metástase e precisou ser submetida ao procedimento
Empresário Oscar Maroni, dono da boate Bahamas, morre aos 74 anos
Ele ficou conhecido ao participar do reality 'A Fazenda 7'
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.