Jair Bolsonaro está internado no hospital DF Star, em BrasíliaReprodução/Redes sociais

Publicado 31/12/2025 17:51

Rio - O advogado Paulo Cunha Bueno, que representa Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal (STF), disse que a defesa acabou de protocolar um novo pedido de prisão domiciliar para o ex-presidente. O advogado destacou o "agravamento" do quadro médico do ex-presidente e comparou sua situação à do ex-presidente Fernando Collor de Mello, que obteve autorização do ministro Alexandre de Moraes para cumprir sua pena em casa devido à sua condição de saúde.

Bolsonaro está internado em um hospital de Brasília desde 24 de dezembro para procedimentos médicos e tem alta prevista para esta quinta-feira, 1º. Mais cedo, os médicos de Bolsonaro, Brasil Caiado e Cláudio Birolini, afirmaram que o político apresentou melhora com os procedimentos cirúrgicos e que teve um controle maior nas crises de soluços, mesmo que elas não tenham cessado.

"Após as intervenções cirúrgicas a que o presidente Bolsonaro foi submetido nos últimos dias e diante do novo quadro de saúde diagnosticado pela equipe médica - enfatizando os riscos de agravamento do estado atual em razão da falta de cuidados adequados -, a defesa acaba de realizar o protocolo de novo pedido de prisão domiciliar, considerando, a um só tempo, a atualização e agravamento do quadro médico e o paradigma da recente concessão do mesmo benefício ora pleiteado - pelo mesmo Ministro relator -, ao Presidente Fernando Collor de Mello, hodiernamente mantido em custódia domiciliar a partir do diagnóstico de apneia do sono", afirmou Bueno em publicação no X.