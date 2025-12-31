Tricô ajudou a paciente a manter a calma durante a cirurgiaTV RPC/Reprodução
Mulher faz tricô enquanto passa por cirurgia no cérebro
Paciente diagnosticada com câncer de mama em 2023 teve metástase e precisou ser submetida ao procedimento
Empresário Oscar Maroni, dono do Bahamas Hotel Club, morre aos 74 anos
Ele ficou conhecido ao participar do reality 'A Fazenda 7'
'The Economist' diz que Lula não deveria disputar um novo mandato por causa da idade
De acordo com o editorial da revista britânica, candidatos com mais de 80 anos representam 'riscos elevados' para a estabilidade política e institucional
Vídeo: explosão durante incêndio deixa seis bombeiros feridos no RS
Fogo teria começado no gerador de energia de supermercado
Caminhão-tanque e quatro carros se envolvem em acidente na BR-356
Rodovia foi fechada na altura do km 42, na cidade mineira de Itabirito
MP junto ao TCU cobra regras sobre rendimentos extras de membros do Judiciário
Pedido ocorre no momento em que o presidente do STF, ministro Edson Fachin, defende a criação de um código de conduta para magistrados de tribunais superiores
