Tricô ajudou a paciente a manter a calma durante a cirurgia - TV RPC/Reprodução

Publicado 31/12/2025 12:35

A agricultora Elidamaris Ferreira Martins, moradora de Casacavel (PR), costuma fazer tricô para passar o tempo. Ela só não imaginava que o hobby a ajudaria a enfrentar um momento difícil. Ele foi submetida a uma cirurgia no cérebro e tricotou enquanto os os médicos a operavam. Para que o procedimento tivesse êxito, era necessário que a paciente estivesse acordada e o neurocirurgião monitorasse as reações dela.

A operação foi realizada no Hospital do Câncer de Cascavel pelo neurocirurgião Bruno Amorim. Elidamaris foi diagnosticada com câncer de mama em 2023. Posteriormente os médicos identificaram metástase no cérebro. As lesões apareceram em áreas que controlam a fala e os movimentos.

De acordo com Amorim, nesses casos é necessário manter o paciente acordado e realizando alguma tarefa manual. Dessa forma, consegue-se avaliar as reações do cérebro, principalmente nas regiões que controlam a fala e os movimentos.

"Quando nós temos lesões nessas regiões, essa cirurgia acordada faz com que a gente controle todas as funções da paciente durante a cirurgia, em tempo real", explica Amorim.

O neurocirurgião acrescenta que as atividades indicadas nesse tipo de intervenção também ajudam o paciente a manter.

Antes da cirurgia, Elidamaris passou por sessões de quimioterapia. A paciente disse que, durante a operação, não sentiu dor e conversou normalmente com a equipe médica. Ela agora dará prosseguimento ao tratamento do câncer.