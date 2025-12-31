Caminhão-tanque não estava carregado no momento do acidente - CBMG/Divulgação

Publicado 31/12/2025 09:47

Um caminhão-tanque e quatro carros se envolveram em um acidente na BR-356, no trevo de acesso à cidade mineira de Itabirito, na manhã desta quarta-feira, 31. Cinco pessoas ficaram feridas e foram levadas por equipes do Corpo de Bombeiros para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.

De acordo com a Polícia Rodoviária Fedetal (PRF), a carreta não estava carregada. Por conta do acidente, a rodovia foi fechada na altura do km 42, com o fluxo de veículos desviado para bairros de Itabirito. Até as 9h, a pista continuava interditada.