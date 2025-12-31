Caminhão-tanque não estava carregado no momento do acidenteCBMG/Divulgação
Caminhão-tanque e quatro carros se envolvem em acidente na BR-356
Rodovia foi fechada na altura do km 42, na cidade mineira de Itabirito
Caminhão-tanque e quatro carros se envolvem em acidente na BR-356
Rodovia foi fechada na altura do km 42, na cidade mineira de Itabirito
MP junto ao TCU cobra regras sobre rendimentos extras de membros do Judiciário
Pedido ocorre no momento em que o presidente do STF, ministro Edson Fachin, defende a criação de um código de conduta para magistrados de tribunais superiores
Queima de fogos pode desencadear crise sensorial em autistas
Ruídos prolongados também afetam crianças pequenas e idosos
Por que multidão de fiéis tem se dirigido ao Santuário de Aparecida nos últimos dias do ano
Notícias falsas circulam pela internet dizendo que a porta santa do templo será fechada por 25 anos; informação foi desmentida
Saiba como acessar a Plataforma de Autoexclusão para bloqueio de sites de bets e buscar ajuda no SUS
Ferramenta impede o acesso a páginas de apostas
Polícia Federal faz acareação entre Daniel Vorcaro e ex-presidente do BRB
Depoimentos do dono do banco Master e de Paulo Henrique Costa apresentaram divergências
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.