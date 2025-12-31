Proposta terá como relator o ministro do TCU Aroldo CedrazAgência Senado
MP junto ao TCU cobra regras sobre rendimentos extras de membros do Judiciário
Pedido ocorre no momento em que o presidente do STF, ministro Edson Fachin, defende a criação de um código de conduta para magistrados de tribunais superiores
Queima de fogos pode desencadear crise sensorial em autistas
Ruídos prolongados também afetam crianças pequenas e idosos
Por que multidão de fiéis tem se dirigido ao Santuário de Aparecida nos últimos dias do ano
Notícias falsas circulam pela internet dizendo que a porta santa do templo será fechada por 25 anos; informação foi desmentida
Saiba como acessar a Plataforma de Autoexclusão para bloqueio de sites de bets e buscar ajuda no SUS
Ferramenta impede o acesso a páginas de apostas
Polícia Federal faz acareação entre Daniel Vorcaro e ex-presidente do BRB
Depoimentos do dono do banco Master e de Paulo Henrique Costa apresentaram divergências
O que empresa sul-coreana disse após explosão de foguete na base de Alcântara, no Maranhão
Innospace iniciou nesta semana uma análise preliminar para apurar os motivos da falha no lançamento
