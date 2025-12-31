O cidadão pode bloquear o acesso aos sites de apostas e impedir que as bets enviem propaganda - Joédson Alves / Agência Brasil

Na plataforma, a população tem acesso ao Autoteste de Saúde Mental, disponível nos canais da Ouvidoria e do Meu SUS Digital. O teste não é um diagnóstico, mas um instrumento de apoio para as pessoas entenderem se há possível risco e procurarem ajuda. A ferramenta também contém materiais informativos sobre jogos e apostas e orientações sobre onde procurar apoio na rede pública.



Atualmente, o Meu SUS Digital já conta com quatro conteúdos disponíveis que informa sobre sinais de alerta, prevenção e impacto da prática na saúde mental. A Ouvidoria do SUS está treinada e preparada para orientações sobre o tema. Os profissionais atendem pelo telefone 136, por teleatendimento, via formulário, WhatsApp ou chatbot no site do Ministério da Saúde.



Como funciona a Plataforma de Autoexclusão



A Plataforma de Autoexclusão está disponível no



O usuário será direcionado para a página de Solicitação de autoexclusão, na qual deverá escolher por quanto tempo deseja se autoexcluir, as opções vão de 1 mês a período indeterminado.



Em seguida, basta selecionar o motivo da autoexclusão, que pode ir de decisão voluntária à prevenção de que os dados sejam utilizados em plataformas de apostas. Após isso, o sistema exibirá a página de confirmação de autoexclusão.

Início do teleatendimento



A partir de fevereiro de 2026, a rede pública vai ofertar teleatendimentos em saúde mental com foco em jogos e apostas por meio de parceria com o Hospital Sírio-Libanês dentro do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional (Proadi-SUS).



Inicialmente, serão 450 atendimentos on-line por mês, com expectativa de aumentar gradativamente a partir da demanda. Essa assistência funcionará de forma integrada e como parte da rede do SUS e, sempre que necessário, esses pacientes serão conduzidos ao atendimento presencial.

