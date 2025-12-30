Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, também presta depoimento à Polícia FederalBRB/Divulgação
Caso Master: depoimento de Vorcaro dura quase 3 horas e PF ouve agora ex-presidente do BRB
Oitiva durou cerca de três horas
Moraes dá prazo de 24 horas para Filipe Martins explicar possível descumprimento de cautelar
Ex-assessor especial do governo Bolsonaro teria acessado o LinkedIn no domingo
Nove procuradores de RR ganham o mesmo que 1.490 rendimentos domiciliares
Fábio Bastos Stica, que atua na Procuradoria-Geral de Justiça, recebeu R$ 211.599,90 de 'verba indenizatória'
Quem é a jovem presa suspeita de atropelar e matar namorado e amiga em São Paulo
Geovanna Proque da Silva teria cometido o crime durante uma crise de ciúmes
PF ouve depoimentos em investigação do Banco Master
Daniel Vorcaro foi o primeiro a chegar ao Supremo
PF diz que passaporte de Augusto Heleno não foi entregue
Defesa do militar contesta a informação e afirma que o documento já havia sido recolhido nas buscas realizadas nos endereços do general em fevereiro de 2024
