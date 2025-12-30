Daniel Vorcaro é investigado por irregularidades na venda de falsas carteiras de crédito consignado do Banco MasterReprodução/ internet
PF ouve depoimentos em investigação do Banco Master
Daniel Vorcaro foi o primeiro a chegar ao Supremo
PF diz que passaporte de Augusto Heleno não foi entregue
Defesa do militar contesta a informação e afirma que o documento já havia sido recolhido nas buscas realizadas nos endereços do general em fevereiro de 2024
Sindipetro-NF aprova fim da greve em assembleia
Apenas os sindicatos ligados à Federação Nacional dos Petroleiros mantêm a paralisação
Bolsonaro é encaminhado ao centro cirúrgico para novo procedimento para amenizar soluços
Ex-presidente sofreu outra crise nesta terça-feira
Sete pessoas são internadas com suspeita de intoxicação por metanol na Bahia
Secretaria de Saúde afirmou que os pacientes teriam ingerido a substância de forma acidental
Soluços de Bolsonaro voltaram após procedimentos, diz filho
Em publicação na rede social X, Carlos afirmou que seu pai iniciou o tratamento para apneia do sono na noite de segunda-feira (29) e está em fase de adaptação
