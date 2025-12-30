Petroleiros dos sindicatos ligados à FNP continuam em greve - Ricardo Cassiano/Agencia O Dia

Petroleiros dos sindicatos ligados à FNP continuam em greveRicardo Cassiano/Agencia O Dia

Publicado 30/12/2025 15:31

Os petroleiros do Norte Fluminense decidiram suspender a greve no 16º dia de paralisação e aceitar a mais recente contraproposta da Petrobras referente ao Acordo Coletivo de Trabalho. A decisão foi tomada em assembleia realizada na manhã desta terça-feira, 30, informou a Federação Única dos Petroleiros (Fup).

O Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense (Sindipetro-NF) é a maior entidade representativa da categoria no País filiada à FUP, e foi a última a decidir pelo fim da greve. No momento, apenas os sindicatos ligados à Federação Nacional dos Petroleiros (FNP) — Litoral Paulista, Amazônia e Sergipe/Alagoas — mantêm a paralisação, enquanto aguarda o julgamento do dissídio no próximo dia 2, no Tribunal Superior do Trabalho (TST).

Durante a assembleia desta manhã, também foi aprovada a manutenção do Estado de Assembleia Permanente e do Estado de Greve, como forma de assegurar o cumprimento, por parte da Petrobras, das cartas-compromisso encaminhadas ao sindicato.

De acordo com a Fup, a medida integra o esforço de diálogo promovido pela entidade para superar os impasses que motivaram a paralisação. Além disso, foi aprovado o desconto assistencial ao sindicato, correspondente a 1% do salário líquido, a ser aplicado em três parcelas.

Para o coordenador-geral do Sindipetro-NF e diretor da Fup, Sérgio Borges, a contraproposta da Petrobras trouxe avanços importantes.

"Essa greve mostrou, mais uma vez, que a luta organizada traz resultados concretos. A mobilização iniciada no dia 15 garantiu avanços importantes no acordo e compromissos fundamentais da empresa com demandas históricas do Norte Fluminense", disse Borges.

Segundo ele, entre as principais conquistas estão o compromisso de resolução dos Planos de Equacionamento de Déficit (PEDs); a reavaliação de desimplantes injustos (desembarques fora do esperado), melhorias no processo de incorporação dos trabalhadores de Cabiúnas, avanços na cláusula da folga suprimida e a garantia de que não haverá punições, transferências ou mudanças de regime para os grevistas.

"Também conquistamos a neutralização de dias de greve, o pagamento do dia de desembarque como hora extra, a criação do Auxílio Mercado e a complementação do Auxílio Deslocamento. Mesmo com pontos ainda em aberto, saímos dessa campanha mais fortes, organizados e com conquistas que só foram possíveis graças à mobilização da categoria", concluiu Borges.