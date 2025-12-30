De acordo com a Polícia Civil, a operação seguirá nos próximos diasIsabelle Farias Amaral
Operação em SP cumpre mais de mil mandados de prisão contra agressores de mulheres
Ação ocorre após aumento de casos de feminicídio no estado
PRF reforça fiscalização nas rodovias federais durante o Ano Novo
Ação visa combater à embriaguez no volante
Prefeitura interdita barraca onde casal de turistas foi agredido em Porto de Galinhas
Crime ocorreu após desentendimento acerca do valor cobrado pelo uso das cadeiras na praia
Governo divulga calendário de feriados e pontos facultativos em 2026; Veja datas
Cronograma estabelece 10 feriados nacionais para o próximo ano
Vídeo: Vereador comete gafe ao 'convidar' Leonel Brizola para homenagem
Episódio aconteceu na Câmara Municipal de Viamão, em Porto Alegre; Ex-governador do Rio Grande do Sul e RJ morreu em 2004
PT lança cartilha com orientações jurídicas para influenciadores e militância digital pró-Lula
Manual tem mais de 90 páginas
