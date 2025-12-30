Governo divulgou os feriados e pontos facultativos do ano de 2026Reprodução / Freepik
. 16 de fevereiro (segunda-feira): Carnaval (ponto facultativo);
. 17 de fevereiro (terça-feira): Carnaval (ponto facultativo);
. 18 de fevereiro (quarta-feira): Quarta-Feira de Cinzas (ponto facultativo até as 14 horas);
. 3 de abril (sexta-feira): Paixão de Cristo (feriado nacional);
. 20 de abril (segunda-feira): (ponto facultativo);
. 21 de abril (terça-feira): Tiradentes (feriado nacional);
. 1º de maio (sexta-feira): Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional);
. 4 de junho (quinta-feira): Corpus Christi (ponto facultativo);
. 5 de junho (sexta-feira): (ponto facultativo);
. 7 de setembro (segunda-feira): Independência do Brasil (feriado nacional);
. 12 de outubro (segunda-feira): Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional);
. 28 de outubro (quarta-feira): Dia do Servidor Público federal (ponto facultativo);
. 2 de novembro (segunda-feira): Finados (feriado nacional);
. 15 de novembro (domingo): Proclamação da República (feriado nacional);
. 20 de novembro (sexta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional);
. 24 de dezembro (quinta-feira): Véspera do Natal (ponto facultativo após as 13 horas);
. 25 de dezembro (sexta-feira): Natal (feriado nacional);
. 31 de dezembro (quinta-feira): Véspera do Ano Novo (ponto facultativo após as 13 horas).
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.