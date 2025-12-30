A vítima foi internada após ter 75% do corpo com queimaduras de terceiro grauReprodução / TV Globo
SP: Homem é preso após atear fogo na companheira em discussão por ciúmes
Vítima, de 28 anos, teve queimaduras de terceiro grau em 75% do corpo
Ladrão de jet ski que assaltou e agrediu casal de caiaque é preso em SP; Vídeo
Jovem de 18 anos foi reconhecido por policiais após ter participado de uma tentativa de latrocínio contra três pessoas no município de São Vicente
O que comerciantes disseram sobre a agressão a um casal em Porto de Galinhas
Barraqueiros negam ter sido homofóbicos
Supremo dá autonomia para PF colher depoimentos e decidir sobre acareação
Ministro Dias Toffoli havia rejeitado o recurso da PGR contra a audiência
Master: Gonet não vê ilegalidade de Moraes nem de esposa e arquiva investigação
PGR afirmou que não há 'elementos concretos ou indícios materiais que corroborem a tese de intimidação'
Helicóptero da Band sofre pane e faz pouso de emergência em Guarulhos
Piloto e cinegrafista estão em observação, informou a emissora
