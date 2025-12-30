Segundo a Secretária de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o criminoso havia sido reconhecido por policiais, na noite de sábado (27), depois de ter participado, juntamente com um adolescente, de uma tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte) contra três pessoas no mesmo munícipio.
Ainda de acordo com a SSP, as vítimas estavam em frente a uma residência quando foram abordadas pelos dois suspeitos. A dupla levou alianças, joias, um telefone celular e um veículo. Durante a fuga, o autor atirou em direção à elas, que não foram atingidas.
Em seguida, policiais militares localizaram o veículo roubado abandonado e, na madrugada deste domingo (28), abordaram os suspeitos. Foram apreendidos dois celulares, uma arma de fogo e a aliança de uma das vítimas.
Nesta segunda-feira (29), o casal assaltado no mar foi à delegacia e reconheceu o suspeito, que permaneceu preso à disposição da Justiça. As investigações prosseguem para localizar o segundo envolvido no crime.
