O helicóptero fez o pouso de emergência no pátio de uma transportadora em GuarulhosTV Record/Reprodução
Helicóptero da Band sofre pane e faz pouso de emergência em Guarulhos
Piloto e cinegrafista estão em observação, informou a emissora
Helicóptero da Band sofre pane e faz pouso de emergência em Guarulhos
Piloto e cinegrafista estão em observação, informou a emissora
Programa conclui formação de 109 mil agentes de saúde em todo país
Profissionais atuam na atenção primária e combate a endemias
Tenente-coronel condenado pela trama golpista se entrega à PF em Goiás
Militar foi detido ao desembarcar no aeroporto de Goiânia
O que se sabe sobre a agressão a casal em Porto de Galinhas após discussão com comerciantes
Prefeitura de Ipojuca divulgou nota classificando o ato como 'crime grave'
Temporal deixa São Paulo em estado de atenção para alagamentos e Defesa Civil dispara alerta severo
Áreas de instabilidade se formam na capital paulista como resultado do calor dos últimos dias e a entrada de uma brisa marítima
Bolsonaro deve passar o réveillon no hospital, diz equipe médica
Ex-presidente deverá ser submetido a uma endoscopia
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.